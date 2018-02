Atlético tenta classificação antecipada diante do Cascavel, fora de casa

O técnico Tiago Nunes: "Essa troca com a equipe principal é algo corriqueiro" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Atlético joga fora de Curitiba pela primeira vez no Campeonato Paranaense. E a partida deste sábado (10), às 16h30, contra o Cascavel, pode classificar o time da Capital às semifinais da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. O jogo, válido pela 5ª rodada, será no estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

Na Taça Dionísio Filho, os times jogam contra os adversários do outro grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais. No grupo, B, o Atlético tem 10 pontos, cinco a mais que o terceiro colocado, o Toledo. Se vencer, o Furacão garante não apenas a classificação, mas também o primeiro lugar da chave. Até um empate pode servir, desde que Londrina (6 pontos) e Toledo (5) tropecem.

Até agora, o Atlético jogou apenas em Curitiba pelo Estadual. Neste ano, a única partida fora da cidade foi pela Copa do Brasil, contra o Caxias. Mas quem entrou em campo em Caxias do Sul (RS) foi o time considerado principal, treinado por Fernando Diniz. A equipe que disputa o Estadual é o chamado “time de aspirantes”, comandado por Tiago Nunes.

Nunes, por sinal, terá dois desfalques exatamente porque Diniz pediu que eles ascendessem ao time principal: o zagueiro/lateral Zé Ivaldo e o volante Bruno Guimarães. Eles nem viajaram a Cascavel. Os respectivos substitutos devem ser Léo Pereira e Guilherme. Mas, segundo o treinador, a estrutura do time será a mesma. “A ideia é valorizar os atletas que estão aqui. Essa troca com a equipe principal é algo corriqueiro, natural e que vai acontecer inúmeras vezes”, disse ele.

Nunes comentou o fato de ser o primeiro jogo dos aspirantes fora de Curitiba. “É uma atmosfera diferente, por se tratar de uma região distante da capital e que tem a torcida para o time local”, afirmou. “Então, o nível de atenção tem que ser muito grande. É uma equipe que vem bem e estará em casa”.

CASCAVEL x ATLÉTICO

Cascavel: Vinicius; Wagner Líbano, Danilo, Júnior Fell e Elivélton; Xaves, Vinícius Hess, Dinélson e Tocantins; Alef e Weverton. Técnico: Milton do Ó

Atlético: Santos; Cascardo, Léo Pereira, Emerson e Renan Lodi; Deivid, Guilherme, Giovanny, João Pedro e Yago; Ederson. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, sábado, às 16h30