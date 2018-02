Fifa divulga sedes das 32 seleções na Copa do Mundo da Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa confirmou, nesta sexta-feira (9), qual será a base das 32 seleções que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia neste ano. O Brasil teve seu “quartel-general” confirmado no Swissotel Resort Sochi Kamelia, em Sochi. As 32 bases, chamadas de TBC (sigla para “campo de base dos times” em inglês), incluem um hotel e um campo de treinamento localizados a curtas distâncias um do outro. Além disso, ficam a no máximo uma hora de carro de aeroportos. Ao longo do processo seletivo dos TBCs, 123 visitas foram feitas por representantes de várias delegações das seleções que vão disputar a Copa. Também estarão à disposição das equipes participantes campos de treinamento e hotéis localizados nas cidades-sedes em que jogarem. A partir das oitavas de final, as seleções terão a opção de voltar ao seu TBC ou de viajarem de cidade-sede em cidade-sede. Veja a cidade do TBC das 32 seleções: Alemanha - Moscou; Arábia Saudita – São Petesburgo; Argentina – Bronnitsy; Austrália – Kazan; Bélgica - Krasnogorsk; Brasil – Sochi; Colômbia - Tartaristão; Coreia do Sul – São Petesburgo; Costa Rica – São Petesburgo; Croácia - Vyborg; Dinamarca – Anapa; Egito – Grozny; Espanha – Krasnodar; França – Istra; Inglaterra – São Petesburgo; Ir㠖 Moscou; Islândia – Gelendzhik; Japão - Kazan; Marrocos – Voronezh; México - Khimki; Nigéria – Essentuki; Panamá - Saransk; Peru – Moscou; Polônia - Sochi; Portugal - Ramensky; Rússia – Khimki; Senegal – Kaluga; Sérvia – Svetlogorsk; Suécia - Gelendzhik; Suíça – Togliatti; Tunísia - Pervomaysk; e Uruguai - Borsky.