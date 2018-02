Bell Marques inicia maratona de cinco dias em blocos

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um dos principais ícones do Carnaval de Salvador, o cantor Bell Marques iniciou por volta das 16h desta sexta-feira o primeiro dos cinco desfiles que fará em blocos no circuito Barra-Ondina neste Carnaval. Com repertório da sua carreira como vocalista da banda Chiclete com Banana e da sua carreira solo, o cantor desfila acompanhado de um público fiel formado por cerca de quatro mil foliões. Na avenida, tocou clássicos antigos como "Não vou chorar" e sucessos mais recentes como "Minha Deusa". Com os blocos Vumbora, na sexta e no sábado, e Camaleão, no domingo, segunda e terça, Bell segue na contramão dos principais artistas do axé. Enquanto a maioria dos artistas reduziu os dias de desfiles com cordas para dois ou, no máximo três dias, Bell é o único que ainda consegue manter cinco dias de desfiles com cordas e abadás cujo preço chega a R$ 950 por dia de desfile. SAULO E ANITTA Além de Bell, também desfila na Barra o cantor Saulo Fernandes, na sua já tradicional "Pipoca do Saulo" -desfile gratuito sem abadás e sem cordas separando os foliões- no circuito Dodô, entre a Barra e Ondina. Também desfila em trio elétrico sem cordas a cantora Anitta, que puxa o seu "Bloco das Poderosas". Carlinhos Brown, Cheiro de Amor e Psirico também fazem desfiles gratuitos. Nos blocos tradicionais, com cordas, desfilam Claudia Leitte, Léo Santana e Banda Eva, na Barra. O Olodum leva seus tambores ao Campo Grande.