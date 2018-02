(foto: Divulgação)



O Climb Mania reúne 16 modalidades em cinco atrações de aventura nas alturas para toda a família durante o Carnaval

A praça central do ParkShoppingBarigüi se transforma em um parque de diversão com desafios nas altura durante o Carnaval. Crianças e adultos poderão se aventurar em atividades lúdicas na atração ClimbMania que apresenta um novo conceito de escaladas e brincadeiras para testar a coragem de toda a família. Ao todo, são mais de 16 desafios espalhados em cinco percursos: arvorismo infantil, arvorismo aventura, escalada caracol, escalada temática e escorregador gigante.

Os visitantes podem enfrentar diversos desafios verticais, de forma dinâmica e interativa, desde as simples escaladas e redes de corda até passeios temáticos nas alturas. Cada atividade oferece diferentes graus de dificuldades nas quais ocorrem desenvolvimento físico, motor e psicológicos por meio divertidas brincadeiras.

As novidades da atração são a escalada caracol, uma sequência de postes para escaladas em diferentes alturas, e a escalada temática, que reúne cinco muros com sete metros de altura; as duas atividades são para crianças a partir de quatro anos. O Climb Mania dispõe do sistema internacional de segurança automático chamado Trublue, com equipamentos importados projetados para garantir a segurança de escaladores.

Arvorismo no shopping

No percurso infantil e aventura, as crianças podem brincar no escorregador e nas escaladas temáticas. O arvorismo infantil dispõe de quatro pontes a 2,5 metros do chão para crianças a partir de quatro anos. O arvorismo aventura tem cinco pontes a 5 metros do chão; para crianças maiores de 1,20 metro de altura. Já o escorregador espiral está acoplado a uma das torres, que começa com altura de 2,5 metros e finaliza no chão do ClimbMania. O acesso é pela escada formigueiro somente para crianças a partir de quatro anos.

A atração no ParkShoppingBarigüi funciona todos os dias, até 11 de março. De segunda a sexta-feira, das 12h das 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h, às 20h, e custa R$ 35 o passaporte para 20 minutos, com o qual será possível desbravar todas as atividades do Climb Mania.

SERVIÇO

ClimbMania no ParkShoppingBarigüi

Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Ecoville

De segunda a sexta-feira, das 12h às 22h;

Sábados, das 10h às 22h; e

Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Passaporte para todas as atrações custa R$ 35 (por 20 minutos)