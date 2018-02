‘Devedor’, Coritiba enfrenta o Londrina no estádio do Café

O zagueiro Romércio: "A gente ainda não fez um grande partida" (foto: Divulgação / Coritiba)

O Coritiba enfrenta o Londrina neste sábado (10), às 16h30, em Londrina, pela 5ª rodada da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Dentro do Alto da Glória, há uma opinião de que o time coxa-branca é um “devedor”: está devendo uma boa atuação neste ano.

Até agora, o Coritiba jogou cinco vezes no ano, incluindo o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil. Venceu apenas uma vez: 1 a 0 sobre o União Beltrão, em jogo no qual o goleiro Wilson defendeu um pênalti. Em duas partidas – Rio Branco, pelo Estadual, e Parnahyba, pela Copa do Brasil – o time chegou ao empate com um gol nos minutos finais. A derrota foi para o time de aspirantes do Atlético, no último domingo.

“A gente ainda não fez um grande partida, mas amanhã (sábado) tem que se fechar todo mundo e fazer um grande jogo, está faltando”, disse nesta sexta-feira (9) o zagueiro Romércio. “Amanhã a gente vai entrar ali correndo um pelo outro”.

Segundo o técnico Sandro Forner, o time do Coritiba para sábado será definido levando-se em conta a questão física dos jogadores. O elenco jogou em Teresina (PI) na quarta-feira (7) e embarcou direto para Londrina, sem passar por Curitiba. A vaga do meia Ruy, vetado, será disputada entre Thiago Lopes e Kady. No ataque, Forner pode manter o revezamento de centroavantes. Nesse caso, Alecsandro seria escalado, em vez de Kleber.

Na Taça Dionísio Filho, os times jogam contra os adversários do outro grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais. O Coritiba está em 4º lugar no grupo A, com 5 pontos. Se vencer, mantém chances de classificação. Do contrário, fica em situação difícil. Pode até estar eliminado quando entrar em campo pela última rodada, na quarta-feira (14), contra o Toledo, também fora de casa.

LONDRINA x CORITIBA

Londrina: César; Matheusinho, Dirceu, Luizão e Felipe; Germano, Rômulo, Thiago Primão e Rodrigo Figueiredo; Gustavo Tocantins e Carlos Henrique. Técnico: Ricardinho

Coritiba: Wilson; Cesar Benítez, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Vítor Carvalho, Júlio Rusch e Thiago Lopes (Kady); Iago Dias, Alecsandro (Kleber) e Guilherme Parede. Técnico: Sandro Forner

Árbitro: Fábio Filipus

Local: Estádio do Café, em Londrina, sábado, às 16h30