(foto: Divulgação)

Quem passar o Carnaval em Curitiba poderá visitar os espaços da Secretaria de Estado da Cultura em horário especial, com exceção do Museu de Arte Contemporânea, que está fechado para troca de exposição. A Biblioteca Pública do Paraná e o Centro Juvenil de Artes Plásticas fecham de sábado a quarta e voltam a funcionar normalmente na quinta-feira.



No Museu Alfredo Andersen (MAA), o público pode conferir as mostras “Oceano entre Terras: convergência e hibridação”, com fotografias de Adam Lipinski e Hermes de la Torre. “Movimentos sobre rodas” e “Arte e Vida” também fazem parte da programação do MAA.



Os visitantes do Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) podem contemplar “Todas as pontas do Lápis”, uma homenagem ao cantor e compositor paranaense de samba, Palminor Rodrigues Ferreira, o Lápis.



Quem passar pelo Museu do Expedicionário (MEXP) pode conhecer a exposição permanente que retrata a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial.



Já o Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece ao seu público as exposições “Experiências do Limite”; “Vestidos em Arte”; “Corpos de Fábrica”; “Não está claro até que a noite caia”; entre outras.



No Museu Paranaense (MP), o público pode conferir as mostras “Mestre Maé da Cuíca: Carnaval, Samba e Futebol”; “Porque o mundo nunca deve perder o seu afeto”, da Bienal de Curitiba; “Imigração no Paraná”; “Igrejas Ucranianas no Paraná”; “Memorial à Indústria da Erva-Mate” e “Moedas Romanas”.



Confira o horário de funcionamento dos espaços da SEEC:

Espaços Culturais 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 MAA 10h às 16h 10h às 16h 10h às 16h 10h às 16h 12h às 18h MAC* Fechado Fechado Fechado Fechado Fechado MEXP 13h às 17h 13h às 17h 13h às 17h 13h às 17h 12h às 17h MIS 10 às 16h 10h às 16h 10h às 16h 10h às 16h 12h às 18h MON 10h às 18h 10h às 18h Fechado 10h às 18h 10h às 18h MP 10h às 16h 10h às 16h 10h às 16h 10h às 16h 12h às 18h

*Fechado para troca de exposição.







Serviço



Museu Alfredo Andersen – Rua Mateus Leme, 336. (41) 3222-8262. Curitiba-PR.



Museu da Imagem e do Som do Paraná - Rua Barão do Rio Branco, 395. (41) 3232-9113. Curitiba-PR.



Museu do Expedicionário – Praça do Expedicionário, s/nº. (41) 3362-8231. Curitiba-PR.



Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999. (41) 3350-4400. Curitiba-PR.



Museu Paranaense – Rua Kellers, 289. (41) 3304-3300. Curitiba-PR.