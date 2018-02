Paraná recebe o Prudentópolis em duelo de lanternas no Estadual

Wagner Lopes: perto do time ideal (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná Clube recebe o Prudentópolis neste sábado (10), às 16h30, na Viola Capanema, no jogo dos lanternas da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Assim, a partida deste sábado, válida pela 5ª rodada, será uma espécie de última tentativa contra a eliminação nesta fase.

Na Taça Dionísio Filho, os times jogam contra os adversários do outro grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais. No grupo A, o Paraná tem apenas 2 pontos, cinco atrás do 2º colocado, o Cascavel. No grupo B, o Prudentópolis também tem 2 pontos, quatro a menos que o 2º da chave, o Londrina.

Nos dois casos, a vitória pode ser inútil em termos de tabela. Para manter chances, o Paraná precisa não apenas vencer, mas torcer por derrotas de Cascavel e Cianorte (3º, com 6 pontos). Se a rodada for favorável, o time da Vila Capanema ainda poderá chegar à última rodada – contra o Rio Branco, em jogo marcado para Ponta Grossa, na quarta-feira (14) – com chances de classificação.

Para este sábado, o técnico Wagner Lopes diz que irá escalar o time mais próximo do que o que ele considera o ideal. “Demos oportunidade para vários atletas. A gente toma decisão todos os dias, e a ideia é colocar o que observou de melhor do potencial de cada um”, disse o treinador.

Há um desfalque certo: o volante Alex Santana, expulso diante do Toledo, cumpre suspensão. Além disso, há os que estão machucados, casos dos goleiros Richard e Luís Carlos, do lateral Junior, do meia Biteco e do volante Jhony.

No mais, Lopes terá todos os jogadores à disposição. E isso pode significar uma troca no ataque: sai Zé Carlos, entra o recém-contratado Thiago Santos. Em cinco jogos na atual temporada, o time marcou apenas três gols – dois pelo Estadual e um pela Copa do Brasil, contra o URT, no empate em 1 a 1. Além disso, não somou nenhuma vitória.

PARANÁ x PRUDENTÓPOLIS

Paraná: Thiago Rodrigues; Alemão, Charles, Neris e Mansur; Leandro Vilela, Wesley Dias, Felipe Augusto (Lucas Fernandes), João Paulo e Zezinho; Zé Carlos (Thiago Santos). Técnico: Wagner Lopes

Prudentópolis: Adílson Júnior; Nei, Salazar, João Paulo e Edu Pina; Levi, Cícero, Lucas Machado e Safira; Mateus Oliveira e Danilo Medeiros. Técnico: Júlio Sérgio

Árbitro: Gustavo Nogas

Local: Vila Capanema, em Curitiba, sábado, às 16h30