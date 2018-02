Valdivia é regularizado e pode estrear pelo São Paulo na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que foi apresentado como novo camisa 21 do São Paulo, Valdivia foi registrado pelo clube na CBF. O nome do meia-atacante foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da entidade nesta sexta-feira (9), abrindo caminho para que o sexto reforço tricolor na temporada estreia na próxima semana. O time de Dorival Júnior encara o CSA na próxima quinta-feira (25), fora de casa, pela segunda fase da Copa do Brasil. O clube tricolor se classificou após vencer o Madureira por 1 a 0, em jogo que abriu a série atual de três vitórias consecutivas no ano. Contra o time de Alagoas, a decisão novamente será em partida única, mas sem a vantagem do empate para os visitantes, como aconteceu na fase anterior. Por causa do clássico contra o Santos no domingo (18), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo pode revezar poupar jogadores em Maceió. A equipe terá apenas um dia de treinos entre um jogo e outro, já que praticamente perderá a sexta-feira (16) com a viagem de volta à capital paulista. A última partida de Valdivia foi em 25 de janeiro, na derrota do Atlético-MG por 1 a 0 para o Villa Nova. O time alvinegro usou reservas no início do Campeonato Mineiro, e o meia-atacante também atuou na estreia, com vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte.