Secretaria de Saúde do Paraná vai contratar mais 534 pessoas

Foram publicados em Diário Oficial nesta sexta-feira (9) os editais para a contratação de 543 profissionais para seis unidades da Secretaria de Estado da Saúde, incluindo unidades hospitalares. As vagas sob regime CLT são temporárias e de caráter emergencial para um período de seis meses prorrogáveis. Entre os cargos estão enfermeiros, farmacêuticos, médicos, psicólogos e fisioterapeutas.

“A iniciativa tem a função de ampliar e cumprir a prestação de serviço contínuo de saúde aos paranaenses. Os cargos variam de acordo com as necessidades para a ampliação de cada serviço neste momento”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. As contratações serão feitas conforme atribuições legais pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) e também em cumprimento às metas estabelecidas em contrato de gestão.

São 192 vagas para o Hospital Regional do Litoral, de Paranaguá; 164 para o Hospital Regional de Telêmaco Borba; 112 para o Hospital Regional do Sudoeste, de Francisco Beltrão; 54 para o Centro Hospitalar de Reabilitação, de Curitiba; além 14 vagas para a Funeas e sete para a Escola de Saúde Pública do Paraná, ambos localizados na Capital.

As vagas contemplam cargos de enfermeiro, enfermeiro obstetra, técnico de enfermagem, farmacêutico, assistente de farmácia, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico em radiologia, nutricionista, técnico administrativo, técnico de informática, técnico de manutenção, médico (auditor, horizontal, infectologista, obstetra, pediatra, neonatologista, anestesiologista), comunicador social, web designer, assessor jurídico, contador e terapeuta ocupacional.

O edital está disponível no site da Funeas (http://www.funeas.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=28 ).