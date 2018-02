Curitiba tem registro de sete arrastões em ônibus em 2018

O arrastão em que um passageiro foi baleado na cabeça na noite de quinta-feira (9), no bairro Tatuquara, foi o sétimo do ano em Curitiba, segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc). Na última terça-feira (6), outro arrastão, em um ônibus da linha Solitude, ocorreu próximo a fábrica da Coca-Cola, quando as vítimas receberam voz de assalto de dois passageiros que tinham embarcado minutos antes, na BR-277.

Campanha lançada pelo Sindimoc cobra por três principais ações por mais segurança aos motoristas, cobradores e usuários do transporte coletivo: instalação de câmeras de segurança nos coletivos, apoio da Guarda Municipal e criação da Delegacia Especializada em Crimes do Transporte Coletivo.

Sempre violentos, os assaltantes costumam levar todos os pertences que os bandidos podem carregar. O caso de quinta-feira foi o mais grave do ano.

