Curitiba tem registro de sete arrastões em ônibus em 2018

Redação Bem Paraná, com agências

09/02/18 às 19:37 Redação Bem Paraná, com agências

Arrastão em ônibus no Tatuquara (foto: Divulgação / Polícia Civil)

O arrastão em que um passageiro foi baleado na cabeça na noite de quinta-feira (8), no bairro Tatuquara, foi o sétimo do ano em Curitiba, segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc). Na última terça-feira (6), outro arrastão, em um ônibus da linha Solitude, ocorreu próximo a fábrica da Coca-Cola, quando as vítimas receberam voz de assalto de dois passageiros que tinham embarcado minutos antes, na BR-277.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.