MC Loma e as Gêmeas Lacração gravam clipe em Carnaval de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo para assinar contrato com gravadora e divulgar o novo clipe, que estreia nesta sexta (9), MC Loma e as Gêmeas Lacração vão aproveitar a passagem pela capital paulista para curtir um dia de folia —e emendar as filmagens de mais um vídeo. As donas do hit "Envolvimento", que viralizou nas redes sociais após ser cantado por Anitta no Instagram, vão participar do bloco Bloco MinhoQueens, neste sábado (10), para gravar um novo clipe. Este é o terceiro ano do bloco LGBT, que contará com dois trios elétricos partindo da Praça da República com a Avenida Ipiranga a partir das 16h. A dispersão acontecerá no Boulevard São João às 21h. Além do trio pernambucano —as meninas moram em Recife, capital do Estado—, o MinhoQueens contará com a presença das drag queens Ikaro Kadoshi e Rita Von Hunty, apresentadoras do novo programa "Drag Me As a Queen", do canal E!.