Morre Eduardo Carneiro, de 'O Outro Lado do Paraíso'

Eduardo Carneiro: morte de causa não revelada (foto: Divulgação / TV Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (8), morreu o ator cearense Eduardo Carneiro, 52, que interpretava um garimpeiro na novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo). Nas redes sociais, atores e colegas de trabalhos lamentaram a notícia e o homenagearam. "Essa vida é mesmo um sopro", escreveu Juliano Cazarré em publicação.

Nesta segunda-feira (5), o ator, que interpreta Mariano na trama, havia publicado uma foto com os colegas com quem grava as cenas no garimpo, e o ator Eduardo Carneiro aparecia ao fundo de chapéu. Em homenagem ao amigo, Cazarré republicou a imagem e escreveu uma mensagem. "Cearense, Dudu veio para o Rio batalhar pelo sonho de ser artista e viver da arte. Conseguiu. Era um guerreiro. Sempre com uma conversa boa, sempre gentil." Outros atores comentaram a publicação. "Meus sentimentos. Ele era um ótimo ator, querido, generoso e batalhador. Que o céu o receba na luz.", disse Mayana Neiva.

Alexandre Rodrigues, que também interpreta um garimpeiro na novela, disse que a morte do ator foi "uma pancada". Estou chocado aqui ainda! Acabei de chegar e sou recebido com essa noticia infeliz." Fábio Verini foi outro colega de trabalho que deixou homenagem ao cearense nas redes. "Eduardo Carneiro, continue brilhando no palco das nuvens com a direção de papai do céu que eu fico daqui te aplaudindo", escreveu.

A assessoria de imprensa da Globo confirmou à reportagem a morte de Eduardo Carneiro, mas não informou a causa. O velório e o enterro ocorrerão em Fortaleza (CE), em data e horário ainda não definidos.