Ponte recebe Novorizontino em busca de primeira vitória em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta está a apenas três pontos do líder do grupo B do Campeonato Paulista, o São Paulo. A equipe de Campinas soma sete pontos e poderá encostar na ponta neste sábado (10), quando enfrenta o Novo Horizontino, a partir das 16h30, no estádio Moisés Lucarelli. Apesar da boa campanha, o time alvinegro ainda não ganhou atuando em seus domínios —perdeu para Linense e Santos. “É um começo de trabalho, cabe a nós reverter essa situação, ajustar algumas coisas, para que tenhamos êxito como está sendo fora de casa”, disse o zagueiro Renan Fonseca. O adversário da vez também soma bons resultados: o Novorizontino é o terceiro colocado do grupo C, do Palmeiras, e tem sete pontos, um a menos que o vice-líder, o São Bento. O time de Novo Horizonte não poderá contar com o atacante Alisson Safira, suspenso por três cartões amarelos. Por este mesmo motivo, a Ponte não terá o volante Marciel; em compensação, o meia Tiago Real retorna à equipe. Botafogo-SP e Ituano medem forças em Ribeirão Preto SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder para o São Paulo na rodada passada do Campeonato Paulista, o Botafogo-SP tenta a recuperação diante do Ituano, neste sábado (10), a partir das 16h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time da casa é vice-líder do grupo D, na cola do Santos —soma seis pontos, um a menos que o clube da Vila Belmiro. Já a equipe de Itu é a terceira colocada do grupo A, o mesmo do Corinthians, tem sete pontos e ainda está invicta na competição —com uma vitória e quatro empates. “O Ituano tem uma base que joga junto há alguns anos e vem fazendo um Paulistão muito sólido”, disse o técnico botafoguense, Léo Condé. Em campo, a novidade do Botafogo será o goleiro Tiago Cardoso, liberado pelo departamento médico. Já o Ituano deve manter os titulares do empate em 1 a 1 com a Ponte Preta. Pintado inicia missão para evitar rebaixamento do São Caetano SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-auxiliar de Rogério Ceni no São Paulo, Pintado foi anunciado treinador do São Caetano no início da semana, após demissão de Luiz Carlos Martins, com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista. O técnico, que já passou pelo clube em 2008 e 2013, estreou no empate em 1 a 1 com o Criciúma na quarta-feira (7), que custou eliminação na Copa do Brasil. Agora, ele tenta sua primeira vitória, contra o Red Bull Brasil, neste sábado (10), às 19h, no estádio Anacleto Campanella, pela sexta rodada do Estadual. “É uma grande oportunidade poder trabalhar em um clube como o São Caetano, em momento tão importante. Tenho vários amigos aqui. Será um desafio grande, mas vejo o grupo comprometido”, disse Pintado. O São Caetano tem apenas três pontos na competição e é lanterna do grupo B, do São Paulo. Já o Red Bull Brasil é o terceiro da chave D, do Santos, e soma seis pontos.