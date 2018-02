A Copa do Mundo da Rússia de 2018

GRUPO A Rússia Arábia Saudita Egito Uruguai Rússia x Arábia Saudita - 14.jun, 12h, Moscou (L) Egito x Uruguai - 15.jun, 9h, Iekaterinburgo Rússia x Egito - 19.jun, 15h, São Petersburgo Uruguai x Arábia Saudita - 20.jun, 12h, Rostov-do-Don Uruguai x Rússia - 25.jun, 11h, Samara Arábia Saudita x Egito - 25.jun, 11h, Volgogrado GRUPO B Portugal Espanha Marrocos Irã Marrocos x Irã - 15.jun, 12h, São Petersburgo Portugal x Espanha - 15.jun, 15h, Sochi Portugal x Marrocos - 20.jun, 9h, Moscou (L) Irã x Espanha - 20.jun, 15h, Kazan Espanha x Marrocos - 25.jun, 15h, Kaliningrado Irã x Portugal - 25.jun, 15h, Saransk GRUPO C França Austrália Peru Dinamarca França x Austrália - 16.jun, 7h, Kazan Peru x Dinamarca - 16.jun, 13h, Saransk França x Peru - 21.jun, 9h, Iekaterinburgo Dinamarca x Austrália - 21.jun, 12h, Samara Dinamarca x França - 26.jun, 11h, Moscou (L) Austrália x Peru - 26.jun, 11h, Sochi GRUPO D Argentina Islândia Croácia Nigéria Argentina x Islândia - 16.jun, 10h, Moscou (S) Croácia x Nigéria - 16.jun, 16h, Kaliningrado Argentina x Croácia - 21.jun, 15h, Nijni Novgorod Nigéria x Islândia - 22.jun, 12h, Volgogrado Islândia x Croácia - 26.jun, 15h, Rostov-do-Don Nigéria x Argentina - 26.jun, 15h, São Petersburgo GRUPO E Brasil Suíça Costa Rica Sérvia Costa Rica x Sérvia - 17.jun, 9h, Samara Brasil x Suíça - 17.jun, 15h, Rostov-do-Don Brasil x Costa Rica - 22.jun, 9h, São Petersburgo Sérvia x Suíça - 22.jun, 15h, Kaliningrado Sérvia x Brasil - 27.jun, 15h, Moscou (S) Suíça x Costa Rica - 27.jun, 15h, Nijni Novgorod GRUPO F Alemanha México Suécia Coreia do Sul Alemanha x México - 17.jun, 12h, Moscou (L) Suécia x Coreia do Sul - 18.jun, 9h, Nijni Novgorod Alemanha x Suécia - 23.jun, 12h, Sochi Coreia do Sul x México - 23.jun, 15h, Rostov-do-Don México x Suécia - 27.jun, 11h, Iekaterinburgo Coreia do Sul x Alemanha - 27.jun, 11h, Kazan GRUPO G Bélgica Panamá Tunísia Inglaterra Bélgica x Panamá - 18.jun, 12h, Sochi Tunísia x Inglaterra - 18.jun, 15h, Volgogrado Bélgica x Tunísia - 23.jun, 9h, Moscou (S) Inglaterra x Panamá - 24.jun, 9h, Nijni Novgorod Inglaterra x Bélgica - 28.jun, 15h, Kaliningrado Panamá x Tunísia - 28.jun, 15h, Saransk GRUPO H Polônia Senegal Colômbia Japão Polônia x Senegal - 19.jun, 9h, Moscou (S) Colômbia x Japão - 19.jun, 12h, Saransk Japão x Senegal - 24.jun, 12h, Iekaterinburgo Polônia x Colômbia - 24.jun, 15h, Kazan Senegal x Colômbia - 28.jun, 11h, Samara Japão x Polônia - 28.jun, 11h, Volgogrado OITAVAS DE FINAL J49 - 1º A x 2º B - 30.jun, 15h, Sochi J50 - 1º C x 2º D - 30.jun, 11h, Kazan J51 - 1º B x 2º A - 1.jul, 11h, Moscou (L) J52 - 1º D x 2º C - 1.jul, 15h, Nijni Novgorod J53 - 1º E x 2º F - 2.jul, 11h, Samara J54 - 1º G x 2º H - 2.jul, 15h, Rostov-do-Don J55 - 1º F x 2º E - 3.jul, 11h, São Petersburgo J56 - 1º H x 2º G - 3.jul, 15h , Moscou (S) QUARTAS DE FINAL J57 - Venc. 49 x Venc. 50 - 6.jul, 11h, Nijni Novgorod J58 - Venc. 53 x Venc. 54 - 6.jul, 15h, Kazan J59 - Venc. 55 x Venc. 56 - 7.jul, 11h, Samara J60 - Venc. 51 x Venc. 52 - 7.jul, 15h, Sochi SEMIFINAL J61 - Venc. 57 x Venc. 58 - 10.jul, 15h, São Petersburgo J62 - Venc. 59 x Venc. 60 - 11.jul, 15h, Moscou (L) 3º LUGAR Perd. 61 x Perd. 62 - 14.jul, 11h, São Petersburgo FINAL Venc. 61 x Venc. 62 - 15.jul, 12h, Moscou (L) Obs.: Horários de Brasília (L) Estádio Lujniki (S) Estádio Spartak Fase de grupos (pontos): vitória (3), empate (1), derrota (0) ( * ) Classificado ( ** ) Campeão