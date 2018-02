Com Gabigol relacionado, Santos pega Ferroviária em Araraquara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos deve ter a estreia do atacante Gabriel neste sábado (10), contra a Ferroviária, em Araraquara, às 16h30, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura confirmou o atleta entre os relacionados para o jogo, mas não deu certeza de que o escalará entre os titulares. O camisa 10 tem a confiança do treinador para atuar em mais de uma posição do ataque, centralizado ou nas pontas. "Nas duas funções ou até mais. É versátil. Podemos mudar o sistema sem mudar as peças", disse Ventura. Outra novidade do clube nesta sexta-feira (9) foi o retorno de Diogo Vitor ao time principal. Considerado grande promessa da base e promovido em 2016 pelo então técnico Dorival Júnior, o jovem de 20 anos havia sido rebaixado para o Santos B por causa de sumiços e outros problemas disciplinares. "Foi um pedido meu. Jogador que eu conheço, que é uma joia", declarou o técnico. Nesta sexta, o atacante Bruno Henrique, usando óculos especiais, falou sobre a lesão que teve na retina do olho direito, após pancada na estreia da equipe, contra o Linense. O jogador admitiu que corre risco de perder a visão. "Quando eu voltar, vou ter de usar esses óculos por um mês para não tomar outro trauma, e é chato falar, mas posso até perder a visão. Vai ser bom para mim e acho que não vai me atrapalhar." O Santos lidera o Grupo D com 7 pontos, um a mais do que o Botafogo-SP, vice-líder. FERROVIÁRIA Gabriel Leite; Diogo Matheus, Bruno Silva, Luan e Velicka; João Cleriston, Moacir e Caique; Hygor, Misael e Eliandro. T.: PC Oliveira SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Caju; Renato, Vecchio e Jean Mota; Gabigol, Eduardo Sasha e Arthur Gomes. T.: Jair Ventura Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Horário: 16h30 deste sábado Juiz: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza TV: Globo (para SP)