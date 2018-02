Envolvidos em tentativa de roubo que deixou PM ferida vão presos

Um dos presos (foto: Foto: Sd. André Gonçalves)

Menos de 24 horas após a tentativa de roubo a um posto de combustíveis em Guaratuba que deixou uma policial militar ferida ao intervir e impedir o crime, as equipes de inteligência da Polícia Militar, atuantes no Verão Paraná 2017/2018, com apoio da Polícia Civil, localizaram dois rapazes que tinham fugido no dia do crime. Eles foram abordados quando chegavam a Araucária (PR) na tarde de sexta-feira (9).

