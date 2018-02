Palmeiras volta ao estádio em que sofreu goleada histórica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de cinco anos, a equipe do Palmeiras volta ao estádio Maião, em Mirassol, a 453 km da capital, para enfrentar o Leão, como é conhecido o time da cidade, neste sábado (10), a partir das 19h. Se a torcida local sonha com a histórica goleada de março de 2013, quando o Mirassol fez 6 a 2 no time alviverde nos primeiros 45 minutos de partida, a realidade atual dá muito mais tranquilidade ao torcedor do Palmeiras. A equipe vai ao interior paulista para defender seu aproveitamento de 100% no Campeonato Paulista. Para isso, o técnico Roger Machado, na sua primeira temporada no comando técnico do Palmeiras, deve manter toda a base do time. O meio de campo titular parece estar cada vez mais definido. Felipe Melo mais próximos dos zagueiros e com a possibilidade de lançamentos longos, Willian, Tchê Tchê, que tem sido um discreto mais eficiente passador, e Lucas Lima. À frente Borja e Dudu. Se do meio para frente o estilo de toque de bola de Roger vai sendo consolidado, atrás, a zaga também parece entrosada. O time sofreu três gols até agora na competição. Roger pode promover uma mudança na lateral esquerda. Michel Bastos pode ser a novidade no lugar de Victor Luís. Contratado para a posição, Diogo Barbosa ainda se recupera de uma lesão. O Mirassol, que em 2013 mesmo com a goleada sobre o Palmeiras caiu para segunda divisão, voltou só em 2017 e conseguiu ficar na elite. Neste ano, é o último colocado do Grupo D, com 5 pontos. MIRASSOL Fernando Leal; Danilo Boza, Jesiel, Edson Silva e Marlon Farias; Wellington Reis, Paulinho, Léo Baiano e Rodolfo; Douglas Baggio e Gilsinho. T.: Moisés Egert PALMEIRAS Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo, Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima, Dudu e Borja. T.: Roger Machado Estádio: Maião, em Mirassol (SP) Horário: 19h deste sábado Juiz: Luiz Flavio de Oliveira TV: SporTV