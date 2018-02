Foliões vandalizam e se arriscam no metrô

FABRÍCIO LOBEL E DHIEGO MAIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foliões pulam no trilho do metrô, tiram fotos diante dos trens, sentam na beira da plataforma com as pernas voltadas para o caminho dos vagões ou estilhaçam janelas com chutes. Essas são apenas algumas das cenas protagonizadas por passageiros do Metrô no último final de semana, em São Paulo, dias de grande movimentação nas ruas por causa dos blocos de Carnaval. A Folha de S.Paulo obteve imagens exclusivas que mostram atos classificados pelo Metrô como de "mau comportamento" e que chegaram a suspender a operação normal das linhas 4-amarela e 2-verde por quase três horas. As duas linhas estão no centro das principais concentrações da folia. Em um dos vídeos, é possível ver um passageiro pular no trilho ainda energizado de uma das linhas da estação Paraíso. Na imagem, ele parece tirar uma selfie ou uma foto de seus amigos na plataforma. Segundo o Metrô, ao verem a cena, operadores do centro de controle da companhia desligaram o trilho. Caso contrário, o passageiro poderia ter sido eletrocutado. Na mesma noite e na mesma estação, três foliões sentam-se na beira da plataforma. Dois deles colocam as pernas voltadas para os trilhos, no caminho do trem. O trecho da linha 2-verde teve que ser desligado novamente para que não houvesse risco aos passageiros sentados. Outro caso semelhante ocorreu na noite de domingo, na estação República, da linha 3-vermelha. Um homem pula no trilho para pegar um objeto que havia caído. Mais uma vez, a energização da linha teve que ser desligada. Nos dois dias, isso ocorreu por 15 vezes, segundo o Metrô. A companhia contabiliza ainda que o botão de emergência dos vagões foi acionado inadvertidamente 39 vezes no mesmo fim de semana. Além de trazer risco aos passageiros, esse tipo de conduta, diz o Metrô, atrapalha a eficiência de todo o sistema, causando atrasos e maiores intervalos entre os trens. MAIOR PÚBLICO As linhas 4-amarela e 2-verde, principais caminhos para os foliões, foram as mais afetadas no último final de semana. Para se ter uma ideia, a Via Quatro, concessionária que administra a linha 4-amarela, diz que transportou 657 mil passageiros só no dia 3 --montante 119% superior ao registrado a um sábado comum. No mesmo dia, a linha 2-verde levou cerca de 409 mil passageiros, uma alta de 43% em relação ao primeiro sábado de fevereiro de 2017 (no ano passado, o Carnaval começou duas semanas mais tarde). O grande acúmulo de passageiros no sábado forçou o fechamento da estação Faria Lima, da linha 4-amarela. A estação fica no largo da Batata, tradicional reduto de grandes blocos carnavalescos. Passageiros também acionaram dispositivos de segurança e conseguiram até ter acesso aos trilhos da linha 4, que normalmente ficam isolados por portas de vidro. REFORÇO Para tentar minimizar os impactos na operação, o Metrô e a concessionária da linha 4-amarela prometem reforçar equipes de segurança e de operação no Carnaval, ainda que a cidade deva estar mais vazia por causa do feriado. A operação especial vai centrar fogo nas linhas 4-amarela e 1-azul. Na linha 1 -azul, por exemplo, o Metrô calcula que as estações Liberdade, São Joaquim e Paraíso serão as mais procuradas por quem vai desfilar nos blocos da avenida 23 de Maio. "Vamos contar com seguranças a paisana para monitorar as estações e os vagões. Quem for pego atrapalhando a circulação dos trens e acionando os sistemas de emergência sem necessidade desta vez será detido", disse Clodoaldo Pelissioni, secretário estadual dos transportes.