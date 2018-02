Corinthians cai de rendimento na etapa final e leva virada do Santo André

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians acreditou que o jogo estava fácil e relaxou no segundo tempo contra o Santo André. Os donos da casa aproveitaram a queda de rendimento do rival para virar o placar e vencer por 2 a 1 nesta sexta (9), no estádio Bruno José Daniel, pelo Campeonato Paulista. Apesar do resultado, o Corinthians permanece líder do Grupo A, com 12 pontos. O Santo André chegou à terceira posição do Grupo B, com sete. Classificam-se os dois melhores de cada chave. O Santo André tentou dificultar a saída de bola do adversário no primeiro tempo adiantando a marcação. Por alguns minutos, isso levou problemas aos laterais do Corinthians. Durou pouco. A partir dos 15 minutos, os comandados de Fabio Carille começaram a tomar conta do jogo e tiveram facilidade por causa da limitação técnica do Santo André. A equipe do ABC quase colaborou abrindo o placar quando Domingos tentou marcar contra aos 17 minutos, ao desviar cruzamento de Fagner. O Corinthians não estava especialmente inspirado em campo, mas começou a se soltar porque não encontrava espaços em campo. Junior Dutra chutou na trave. Rodriguinho arrematou rasteiro de fora da área e quase acertou o canto direito. Se o Corinthians tivesse um balde de água no lugar de Cássio, não teria sido ameaçado no primeiro tempo. O Santo André não atacou. Rodriguinho resolveu entrar na área para abrir o placar. Ele chutou de primeiro em passe de Clayson e mandou a bola no ângulo esquerdo. Antes do intervalo, Neneca evitou que Fagner ampliasse a vantagem corintiana e defendeu arremate cruzado. Demorou para o Santo André acertar o gol, mas quando aconteceu pela primeira vez, foi para empatar. Aos sete do segundo tempo, Tinga, ex-Palmeiras, mandou chute colocado de fora da área no canto esquerdo. Tranquilo em campo, o Corinthians foi surpreendido pela igualdade. A partir daí, a equipe de Carille desapareceu em campo e se não criou outras grandes chances para marcar até os 30 minutos, o Santo André cresceu e foi melhor. A virada quase aconteceu aos 31, quando Hugo Cabral não conseguiu completar para o gol após cobrança de escanteio de Joãozinho. Preocupado, Carille mudou a equipe e colocou Lucca para dar mais força ofensiva. O Santo André continuou dominando o meio-campo e virou aos 35. Lincom ficou sozinho na pequena área para completar cruzamento para o gol. A última cartada de Carille foi colocar Emerson Sheik no lugar de Gabriel. Não teve grande resultado e o Corinthians não conseguiu pressionar nos minutos finais. SANTO ANDRÉ Neneca; Jonathan Bocão (Hugo Cabral), Domingos, Suéliton e Paulinho; Dudu Vieira, Tinga, Flávio e Joãozinho; Lincom e Walterson (Garré). T.: Sérgio Soares CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel (Emerson), Romero (Lucca), Rodriguinho, Jadson e Clayson (Marquinhos Gabriel); Júnior Dutra. T.: Fábio Carille Estádio: Bruno José Daniel, em Santo André (SP) Juiz: Salim Fende Chavez Cartões amarelos: Jonathan Bocão, Paulinho, Walterson e Joãozinho (STA); Pedro Henrique e Lucca (COR) Gols: Rodriguinho (COR), aos 38min do primeiro tempo; Tinga (STA), aos 8min, e Lincom (STA), aos 34min do segundo tempo