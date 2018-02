Rodriguinho aponta 'dois tempos distintos' em derrota do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi surpreendido pelo Santo André na noite desta sexta-feira (9) e acabou derrotado de virada por 2 a 1 pelo time do ABC. Após o segundo revés no estadual, o meia Rodriguinho frisou a diferença de desempenho nos dois tempos e disse que o time alvinegro precisa minimizar os erros em campo. "Foram dois tempos distintos. No primeiro tempo, trabalhamos bem e sofremos pouco. No segundo tempo, ao contrário, erramos muito e eles viraram o jogo. Temos de minimizar isso de alguma forma", disse Rodriguinho. O atacante Lucca, que entrou no segundo tempo, também ressaltou a boa atuação do Santo André nos últimos 45 minutos, quando a equipe rival conseguiu marcar dois gols e virar a partida. "Difícil chegar aqui e apontar um erro. Quando perde, perde todo mundo, e quando ganha, ganha todo mundo. Perdeu todo mundo. A equipe deles foi superior no segundo tempo. Voltaram mais agressivos e conseguiram neutralizar a gente". afirmou Lucca. Com o resultado, o Corinthians vê o fim de uma sequência de quatro vitórias seguidas no Paulistão. A equipe de Fábio Carille soma 12 pontos no estadual e mantém a liderança do Grupo A mesmo com vitória do Ituano neste sábado (10). O Corinthians o volta a campo na próxima quarta-feira (14) para enfrentar o São Bento, pela sétima rodada do estadual. O duelo será em Itaquera, às 21h45.