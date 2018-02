Uber se desculpa à Waymo e faz acordo 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dara Khosrowshahi, presidente-executivo da Uber, pediu desculpas pelas ações de seu predecessor, Travis Kalanick, ao chegar a acordo com a Waymo para encerrar um processo sobre uso indevido de segredos comerciais. A companhia de serviços de carros vai pagar US$ 245 milhões, em ações, à subsidiária de carros autoguiados da Alphabet, empresa-mãe do Google, e prometeu não usar determinados projetos de hardware e software da rival em seus veículos autônomos. O acordo representa o mais recente esforço de Khosrowshahi para deixar para trás a reputação da Uber quanto ao uso de táticas agressivas e inescrupulosas, desde que foi contratado, em agosto de 2017. Khosrowshahi adotou um tom de humildade na declaração que divulgou, expressando "arrependimento" pelo comportamento da Uber ao adquirir a Otto, start-up de carros autoguiados fundada por um antigo engenheiro da Waymo --episódio que tinha posição central no processo. Nass deliberações, a Waymo expôs a intensa competição que existe entre ela e a Uber para o desenvolvimento de carros autoguiados e retratou uma conspiração entre Kalanick e Anthony Levandowski, ex-engenheiro da empresa que fundou a Otto e a vendeu rapidamente à Uber. Provas apresentadas ao tribunal demonstraram que Levandowski baixou milhares de arquivos da Waymo antes de deixar a empresa e que a Uber não avaliou adequadamente as questões de propriedade intelectual surgidas como resultado de pesquisas sobre a situação da companhia que estava por adquirir.