DJ Alok comandará trio elétrico no Carnaval de Salvador pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok, 26, eleito o 19º melhor do mundo pela revista especializada "DJ MAG" em 2017, vai ser uma das atrações do último dia do Carnaval de Salvador neste ano. Pela primeira vez, Alok comandará seu próprio trio elétrico, o Pipoca do Alok. Previsto para sair nesta quarta (13), a partir das 16h, no Farol da Barra, o carro contará com participações especiais, segundo a assessoria do artista -que ainda não revelou nomes. "Tocar na Bahia é sempre incrível, o público tem uma energia única. Espero todo mundo na pista pra curtir muito o Carnaval e a Pipoca do Alok", convidou o artista em comunicado enviado à imprensa nesta sexta (9).