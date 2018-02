Chinesa vence licitação para unidade de gás do Comperj

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A chinesa Shandong Kerui Petroleum venceu licitação da Petrobras para a unidade de tratamento de gás natural do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). O contrato, que deve ser assinado ainda este mês, é de R$ 1,9 bilhão. A área do Comperj está com obras suspensas desde 2015, em consequência da crise da estatal e de denúncias de corrupção apuradas pela Operação Lava Jato em contratos da área de refino da Petrobras. A Shandong realizará as obras a unidade de tratamento de gás em consórcio com a brasileira Método Potencial. A instalação terá capacidade para processar 21 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal por dia. A expectativa é que a construção gere cerca de 2,5 mil empregos no complexo, instalado na cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio, que sofre com a suspensão das atividades da Petrobras na região. A estatal ainda licita contratos para a construção de uma central de facilidades no Comperj, que será responsável pelo fornecimento de energia e água, entre outros, às instalações do complexo. Enquanto isso, negocia com a também chinesa CNPC a retomada das obras da refinaria do local em troca de uma parceria no projeto, que já consumiu US$ 14 bilhões.