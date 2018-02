Figurinos de Anitta durante Carnaval serão inspirados nos seus hits

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 24, anunciou que, neste ano, os figurinos que usará durante o Carnaval serão inspirados em seus principais hits. A cantora está em Salvador, onde comanda, nesta sexta (9), o Bloco das Poderosas. "O tema do meu Carnaval este ano é 'os clipes de Anitta', hoje eu vim de 'Essa Mina É Louca'", disse a artista em publicação feita no Instagram. Para compor o figurino, a artista usou um top, um short curto e uma meia calça arrastão em tons azul e rosa feitos especialmente para a ocasião por uma de suas marcas patrocinadoras. Nos cabelos, presos em um rabo alto, a cantora usou apliques coloridos e um grande laço rosa, exatamente como o que aparece no clipe do hit lançado em 2015.