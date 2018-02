Agendamento para Carteira de Identidade tem horários diferentes em Curitiba e região

(foto: Divulgação/PMSJP))

O Instituto de Identificação do Paraná operou mudanças no sistema de “Agendamento On-line” para as pessoas que necessitam solicitar a Carteira de Identidade. Antes das novas diretrizes todos os interessados deviam acessar o site www.ii.pr.gov.br, de segunda a sexta-feira sempre às 9h, horário em que o sistema é liberado para agendamento. Com as atuais mudanças esse horário foi alterado para algumas regiões.

As pessoas que quiserem fazer a 1ª via, 2ª via da Carteira de Identidade, ou fazer nela alguma retificação de dados, quando forem da capital farão o acesso às 9h, pois agora este horário passa a ser exclusivamente para Curitiba. Cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) como São José dos Pinhais, e a região do Litoral farão o acesso às 14h.

Serviço para São José dos Pinhais:

Agendamento:

De segunda a sexta-feira às 14h.

Entrar no site www.ii.pr.gov.br

Clicar em Agendamento para Carteira de Identidade

Seguir as orientações passo-a-passo

Imprimir o Protocolo de Agendamento ou anotar o número do Protocolo.

Na data e horário agendado, comparecer à Identificação para fazer o processo de identificação com o protocolo de agendamento e os documentos necessários.

Comparecer 15 minutos antes do horário agendado.

Não serão tolerados atrasos.

O atendimento ficará sujeito à análise dos documentos.

Todas as informações estão inseridas no protocolo de agendamento.

A foto será tirada no momento do atendimento: Estão proibidos brincos, piercings, colares, óculos, lentes de contato coloridas, tiaras, chapéus, bonés, boinas, faixas, lenços, presilhas e quaisquer outros adereços que impeçam a efetiva identificação da face do indivíduo. Os alargadores de orelha não precisa tirar. Cabelos deverão permanecer para trás das orelhas e dos ombros. Não poderão ser usadas vestimentas que escondam o contorno dos ombros e pescoço (blusa branca, com capuz, gola alta, lenços). A expressão facial deverá ser bem natural, sem maquiagem, evitando que a pessoa demonstre qualquer alteração da face.

Segunda via rápida

Está disponível somente para cadastros que possuam biometria atualizada, a partir de 2013.

Acesse o site www.ii.pr.gov.br – 2ª VIA RÁPIDA e leia as informações.

A 2ª VIA RÁPIDA não permite qualquer alteração de dados ou imagens.

Documentos necessários para carteira de identidade

Certidão de Nascimento, no caso de ser solteiro(a) ou viver em união estável.

Certidão de Casamento, no caso de ser casado(a) ou viúvo(a).

Certidão de Casamento com averbação, no caso de ser desquitado(a), separado(a) ou divorciado(a).

Certificado de Naturalização para estrangeiros.

Certificado de Igualdade de Direitos para portugueses.

Original do CPF e PIS/PASEP (opcional).

Comprovante de residência (opcional).

Menores de 18 anos deverão estar acompanhados da mãe ou do pai ou tutor com a devida tutela, munidos de documento de identidade para assinatura da responsabilidade.

Incapazes em geral deverão estar acompanhados do responsável legal (curador) devidamente documentado.

Taxa: a guia de recolhimento para a Carteira de Identidade é emitida no final do atendimento para pagamento nos bancos autorizados.

Prazo de entrega: 10 a 15 dias, após o pagamento no banco.

Endereço: Rua Dr. Claudino dos Santos, 740. No prédio da Guarda Municipal (próximo à prefeitura). Telefone: (41) 3381-6307. Informações das 8h às 16h.