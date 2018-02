Carnaval agita vendas no comércio do Rio

(foto: Tomaz Silva/Agência Brasil))

O comércio popular do Rio de Janeiro está bem agitado com as vendas do carnaval, “que é uma data muito forte para a gente”, disse neste sábado (10) à Agência Brasil o presidente do Polo Centro Rio, Toni Haddad.

Localizado no centro histórico do Rio de Janeiro, o polo é considerado o maior shopping a céu aberto do estado. É formado por onze ruas e reúne cerca de 960 lojas da área da antiga Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega (Saara).

A expectativa é, até o final da próxima semana, fechar as vendas com 15% de aumento acima do movimento normal, informou Haddad. Fantasias de unicórnio e de jogador do Flamengo estão entre as de maior saída no carnaval deste ano, além de acessórios como short da cantora Anita e saias de tule.

Já o Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio) é mais conservador. A perspectiva é que as vendas do carnaval subam 1,5% em toda a cidade.

Segundo o presidente do CDL Rio, Aldo Gonçalves, “os blocos de rua, que não exigem fantasia padronizada, acabam alavancando as vendas do comércio, principalmente das lojas especializadas que vendem adereços, como bonés e camisetas”.