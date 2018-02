Olimpíada de Inverno: atleta brasileira muda de local para facilitar treinamento

(foto: Divulgação/Comitê Olímpico Brasileiro)

Isabel Clark, atleta brasileira que participará das provas de snowboarder da Olimpíada de Inverno, na Coreia do Sul, deixou hoje (10) a Vila Olímpica de PyeongChang, cidade-sede dos Jogos, e foi para um hotel ao lado do Phoenix Snow Park, local onde serão realizadas as competições. O objetivo é fazer com que a atleta possa ficar mais próxima do local de treinamento e competição.

Isabel competirá na noite da próxima quinta-feira (15), horário de Brasília, manhã do dia 16 no horário coreano. De acordo com informação divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), “com a mudança de base, a atleta não precisará gastar cerca de uma hora para ir e voltar da Vila Olímpica para Phoenix”.

“Gostei muito dessa opção. Em Phoenix estamos ao lado da pista e, sem dúvida, o esforço será menor”, disse a atleta. “O tempo que vou ganhar será utilizado em outras atividades mais proveitosas, como repouso e processo de recuperação dos treinos. Foi uma ótima escolha”, acrescentou a atleta que disputa a sua quarta Olimpíada de Inverno.

“Isabel é a responsável pelo melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno, a nona colocação no snowboard cross em Turim 2006. A atleta chega a PyeongChang se recuperando de uma queda sofrida durante a Copa do Mundo de Cervinia, na Itália, no dia 21 de dezembro”, informa nota publicada pelo COB em seu site.