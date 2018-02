Centenário, Bola Preta tem festa e protesto no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - No ano de seu centenário, o Cordão do Bola Preta arrastou multidão no centro do Rio, na manhã deste sábado (10). No Recife, o mesmo aconteceu com o tradicional Galo da Madrugada. "O Carnaval só começa com o Bola", disse o aposentado José Julio, 85, que desde os 18 anos frequenta o bloco. Há cinco anos ele participa com a mulher, Neude Costa, 85, após se conhecerem em site de relacionamentos. O bloco atrai também jovens. Um grupo brincava vestido de homem das cavernas, com os corpos pintados de preto e perucas black power. Eles se auto intitulavam "O Bonde do Uga-Uga". Há seis anos os amigos de Bangu, zona oeste, saem com a mesma fantasia, criada há 19 anos pela geração mais velha do bairro onde moram. "A gente sai com essa fantasia só no Bola Preta. Nos outros blocos vamos com roupa normal porque também queremos paquerar", disse o aluno Tiago Leal, 23. Apesar de grande público, que tomou quase toda a extensão da rua, um major da PM no local disse à Folha que o bloco estava menor em público em relação a anos anteriores. Até o fim da manhã do sábado, organizadores e prefeitura não haviam divulgado estimativa de público. O bloco também foi marcado por mensagens políticas. Um grupo de funcionários da UFF (Universidade Federal Fluminense) carregava balões com a expressão "Fora Temer", em referência ao presidente Michel Temer. O prefeito Marcelo Crivella (PRB) também foi alvo de protesto. Médicos da rede municipal levantaram cartazes com a inscrição "Saúde em pânico com Crivella", em alusão aos salários atrasados de médicos e enfermeiros nas clínicas da família da cidade. GALO DA MADRUGADA No Recife, o Galo da Madrugada arrebanhou multidão de foliões com tradicionais fantasias carnavalescas e outros que se vestiram de Michael Jackson e Jesus. Além dos participantes, o Galo rende dinheiro extra para trabalhadores informais como Marcelo Paixão, 38, que em apenas uma hora e meia tinha vendido 60 fotos para foliões, a R$ 5 cada. Ele faz as fotos e as imprime rapidamente. "Faço com que as pessoas levem esse momento de recordação", disse ele, que espera ganhar R$ 8 mil. Bola Preta e Galo da Madrugada brigam pelo posto de maior do mundo. Oficialmente, o Galo é o detentor do título, pois desde 1995 figura como tal no Guiness Book. A expectativa dos organizadores era que 1,5 milhão de pessoas desfilassem no bloco carioca, 1 milhão a menos do que o esperado no Recife.