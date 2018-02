É gravissímo o estado de saúde de adolescente ferida no Bateau Mouche

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio fazem neste sábado (10), desde cedo, uma operação contra um grupo de traficantes de drogas e milicianos, que disputam desde o final do ano passado o controle dos pontos de venda de drogas da comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Ontem (9), a adolescente Evelyn da Silva Coelho, de 15 anos, foi ferida na cabeça, no morro da Covanca, ao lado da Bateau Mouche, durante troca de tiros entre criminosos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é gravíssimo o estado de saúde da adolescente, que está internada no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade. A vítima tinha sido deixada por vários homens na porta do quartel do Corpo de Bombeiros do Tanque e uma ambulância da corporação a transferiu para o hospital, porque ela perdia muito sangue e precisava ser operada imediatamente por um neurocirurgião.

O menino Luís Miguel Oliveira, de apenas 7 anos, morador da Bateau Mouche, tamémb foi atingido ontem à tarde de raspão na clavícula esquerda. Ele brincava na sala de casa quando foi atingida por uma bala perdida. Os pais demoraram a levar a criança para ser atendida num hospital, porque não conseguiam sair de casa, devido ao intenso tiroteio entre milicianos e traficantes.

A mãe da criança chegou a comentar nas redes sociais: “Meu Deus, que guerra é essa? Meu filho foi baleado dentro de casa. Que desespero meu Deus”. Luís Miguel foi levado primeiro para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro de Campinho e lá transferido para o hospital municipal.

Prisão de envolvido

Policiais do 18ºbatalhão da PM (Jacarepaguá) prenderam na última quarta-feira (7), o traficante Douglas da Silva Araújo, conhecido como “Playboy da Barão”, apontado como um dos líderes do crime do Morro da Barão, na Praça Seca. Ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A partir de denúncias, os policiais conseguiram localizá-lo em uma casa na comunidade da Covanca. De acordo com o Setor de Inteligência do batalhão, Playboy estaria envolvido em disputas e invasões a comunidades da região da Praça Seca, assim como nos recentes confrontos armados ocorridos na comunidade Bateau Mouche.