Curitiba Vôlei vence o São José dos Pinhais e se isola na vice-liderança da Liga B

(foto: Antônio More - Curitiba Vôlei Carob House)

O Curitiba Vôlei Carob House / CMP jogou em casa na noite de quinta-feira dia 8 de fevereiro. O jogo aconteceu no Palácio de Cristal do Círculo Militar do Paraná, em Curitiba, casa do Curitiba Vôlei Carob House / CMP. O time entrou em quadra contra o São José dos Pinhais e venceu o jogo. Foi a segunda vitória da equipe, que ocupa a segunda colocação isolada, atrás apenas do Londrina Positivo, que tem três vitórias. As outras quatro contam com uma vitória cada em três rodadas.

“Todo jogo, com vitória ou derrota é sempre uma lição. Hoje fomos mais incisivos nos saques e a relação do bloqueio e defesa melhorou bastante, por isso estamos trabalhando para sempre nos superar”, declarou o técnico Clésio Prado após a vitória em casa. O primeiro set fechou em 25 a 21 para o Curitiba Vôlei. Já no segundo set, o placar foi 25 a 18. E, no terceiro, o Curitiba Vôlei Carob House/ CMP fechou com 25 a 21.

O próximo jogo do Curitiba Vôlei Carob House/CMP será dia 24 de fevereiro, às 19h, na casa do adversário em Osasco, SP. “Essa pausa é essencial para todos, afinal estamos em um processo bem puxado de treinos. Nada é mais importante que nosso trabalho e nossa família, essas são nossas grandes conquistas na vida. Não podemos nunca esquecer que o emocional conta muito em grandes disputas”, complementa Clésio Prado.