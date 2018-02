(foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Galo da Madrugada iniciou seu desfile às 10h (de Brasília), após a concentração no tradicional café da manhã do bloco, no Forte das Cinco Pontas. “Galo: 40 anos promovendo o folclore e a cultura pernambucana” é o tema das seis alegorias, criadas por Ary Nóbrega, que remetem aos antigos carnavais de rua. Trinta trios elétricos estão espalhados pelas ruas do Recife. A previsão é que a festa termine às 18h30.

Entre as atrações, a cantora Vanessa da Mata, que participa pela primeira vez, além de Elba Ramalho, Gaby Amarantos, Zizi Possi e Fafá de Belém.

O Galo arrebanhou multidão de foliões com tradicionais fantasias carnavalescas e outros que se vestiram de Michael Jackson e Jesus.

Além dos participantes, o Galo rende dinheiro extra para trabalhadores informais como Marcelo Paixão, 38, que em apenas uma hora e meia tinha vendido 60 fotos para foliões, a R$ 5 cada. Ele faz as fotos e as imprime rapidamente. “Faço com que as pessoas levem esse momento de recordação”, disse ele, que espera ganhar R$ 8 mil.

Bola Preta e Galo da Madrugada brigam pelo posto de maior do mundo. Oficialmente, o Galo é o detentor do título, pois desde 1995 figura como tal no Guiness Book. A expectativa dos organizadores era que 1,5 milhão de pessoas desfilassem no bloco carioca, 1 milhão a menos do que o esperado no Recife.