Tarifa da barca Rio-Niterói sobe na segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas das barcas que ligam o Rio de Janeiro a Niterói e a outros cinco destinos serão reajustadas a partir da próxima segunda-feira (12), anunciou nesta semana a empresa CCR Barcas. As informações são da Agência Brasil. A tarifa Rio-Niterói, para quem não tem bilhete único, subirá dos atuais R$ 5,90 para R$ 6,10. Para os usuários do bilhete único, o valor passará de R$ 5 para R$ 5,15. Os mesmos valores valem para a Ilha de Paquetá e para Cocotá, na Ilha do Governador. Os valores das tarifas para o terminal de Charitas, em Niterói, na modalidade seletiva, que usa catamarãs, sobe de R$ 16,50 para R$ 16,90. Para a Ilha Grande, o valor da tarifa turística, a partir de Mangaratiba e Angra dos Reis, foi reajustado de R$ 16,60 para R$ 17. Os moradores de Ilha Grande, cadastrados no sistema, não pagam passagem. A frota da CCR tem 19 embarcações, sendo seis barcas e 13 catamarãs. Por dia, são transportados 80 mil passageiros em suas seis linhas.