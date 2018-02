(foto: Divulgação/Rede News 24 Horas)

Dois homens tentaram roubar uma moto nesse sábado (dia 10) à tarde, no bairro Alto da XV, em Curitiba. Na moto, estavam um policial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que estava de folga, e a esposa dele. O policial reagiu a tiros. Clique aqui para ler a matéria na íntegra no Blog Plantão de Polícia.