Polícia Militar em ação em Antonina, na sexta-feira à noite (foto: Divulgação/Polícia Militar)

A intensificação de policiamento preventivo e ostensivo pela Polícia Militar proporcionou mais segurança aos foliões que estiveram nos primeiros festejos de Carnaval no Litoral nesta sexta-feira (09/02). Os maiores públicos foram registrados em Pontal do Paraná (30 mil pessoas), em Antonina (5 mil) e Morretes (2 mil), mas mesmo com a concentração de veranistas a PM promoveu ações que resultaram em 15 suspeitos encaminhados e oito Termos Circunstanciados lavrados (dos quais três por perturbação do sossego). Mais de 400 pessoas foram abordadas em todas as áreas. O balanço abrange ações desde às 18h de sexta-feira (09/02) até às 6 horas de sábado (10/02). Para ler a matéria completa no Blog Plantão de Polícia, clique aqui.