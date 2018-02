Após morte de irmão, Kim Cattrall rejeita condolências de atriz

Cattrall usa o Instagram para responder Parker (foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Cattrall, 61, rejeitou as condolências de Sarah Jessica Parker, 52, após a morte de seu irmão, Christopher Cattrall. A atriz foi ao Instagram anunciar o desaparecimento de seu irmão. Um dia depois, no domingo (4), Catrall disse que o irmão havia sido encontrado morto.

A briga entre as atrizes de "Sex and the City", que têm se desentendido publicamente desde que a série era gravada, parecia ter chegado a um fim quando Parker deixou um comentário na publicação. "Querida Kim, meu amor e minhas condolências para você e sua família. Que Deus esteja com seu amado irmão", escreveu Parker.

Contudo, Cattrall publicou uma imagem na rede social neste sábado (10) afirmando não precisar do amor e do apoio de Parker. Na legenda, a atriz disse que sua mãe lhe perguntou quando "a hipócrita Sarah Jessica Parker" lhe deixaria em paz. "Seu contato contínuo é um doloroso lembrete do quanto você realmente é cruel, antes e agora. Deixe-me esclarecer uma coisa. Você não é minha família. Você não é minha amiga. Pare de explorar nossa tragédia para restaurar sua fama de 'boa menina'", escreveu Cattrall.

A atriz, que havia agradecido o apoio de seus fãs e dos colegas de "Sex and the City", incluiu ainda um link para uma reportagem sobre as brigas entre as atrizes na legenda da publicação. A matéria do "New York Post" afirma que Cattrall era tratada mal e deixada de lado pelas atrizes da série por conta dos ciúmes de Parker.

SEX AND THE CITY 3 — Sarah Jessica Parker, protagonista de "Sex and the City", confirmou que o terceiro filme da franquia não irá mais acontecer. O anúncio foi feito horas após o site "DailyMail" divulgar que a produção foi cancelada devido as demandas feitas pela atriz Kim Cattrall, que reprisaria seu papel como Samantha Jones. Contudo, Cattrall chamou de "ridículos" os rumores de que suas exigências fizeram com que a Warner Bros. cancelasse a produção do filme. "Eu jamais pedi por dinheiro algum", contou ela. "Eu nunca pedi para fazer nenhum projeto e ser considerada um tipo de diva é absolutamente ridículo."

Cattrall disse ainda que, se depender dela, não haverá um terceiro filme da saga. "Isso foi parte de fazer 60 anos. Houve um momento claro em que refleti sobre quantos anos ainda me restam e o que quero fazer", explicou. "Sinto que o programa esteve em sua melhor fase na TV e que os dois filmes foram um bônus." Ela explicou que a decisão não foi tomada pensando no dinheiro ou nas cenas que iria gravar, mas que se sentiu empoderada finalizando este capítulo de sua vida. "Tenho 61 anos. É agora. As outras mulheres são dez anos mais novas do que eu. Isso foi uma escolha delas e eu as desejo tudo de bom", finalizou.