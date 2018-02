Mahmoud vence prova do anjo e escolhe dois para castigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mahmoud levou a melhor na prova do anjo deste sábado (10) e ganhou o poder de imunizar alguém no próximo paredão, que acontece no domingo (11). Na prova "Espetinho Combinado", os confinados sortearam quem participaria da disputa. Wagner, Patrícia, Caruso, Paula, Mahmoud, Lucas, Ayrton, Breno e Viegas foram sorteados.

Contudo, Patrícia tinha o poder de vetar alguém da prova do anjo e escolheu tirar Ayrton da competição. Kaysar também não pôde competir por conta das consequências da prova do líder. Os participantes tiveram que montar um espeto de churrasco conforme o gabarito que lhes foi mostrado. Eles só podiam mexer uma peça por vez e cada espeto deveria ter, no máximo, três peças. Quem finalizasse a tarefa mais rápido seria o anjo da semana. Em seguida, o anjo da semana escolheu Gleici e Wagner para cumprir o castigo do monstro. Os dois confinados terão que se fantasiar de navio e faroleiro. Quando um sinal sonoro tocar, o faroleiro deve guiar o navio até uma área determinada.

PROVA DO LÍDER — Diego derrotou Breno na prova de resistência que durou mais de 12 horas nesta sexta-feira (9). Ele se tornou o terceiro líder do "BBB 18". Nesta prova, apenas dois confinados não participaram da disputa. O líder anterior, Lucas, vetou a participação de Ayrton e Paula na competição. Os treze participantes da prova tiveram que ficar em pé numa espécie de gaiola durante o máximo de tempo possível, enfrentando tempestades artificiais, com direito a trovões, vento e chuva. Os desistentes da disputa escolheram garrafas com mensagens secretas e poderes extremos. BIG FONE Lucas correu mais que os colegas e foi o primeiro a atender o "Big Fone" nesta sexta-feira (9) no "BBB 18" ao vivo.

Breno e Caruso também tentaram atender, mas o cearense foi mais rápido. O telefone mandou Lucas indicar uma pessoa ao paredão imediatamente, com exceção de Diego e Wagner, que estão imunes. Ele indicou Ayrton, e fez questão de reunir todos na sala para anunciar sua decisão. "Seguinte, vou ter que indicar alguém para o paredão. É sério, não tô brincando. Eu juro por Deus que não queria ter atendido aquela m*. Hoje vou indicar o Ayrton. Fiquei sem opção. Não é nada pessoal, espero que você não fique com raiva. É o jogo", justificou Lucas. Como Ayrton e Ana Clara jogam como um participante só, a jovem também está emparedada junto com o pai.