Sueca conquista a primeira medalha de ouro dos Jogos de Inverno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi para a Suécia a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul. Charlotte Kalla conquistou neste sábado (10) a láurea ao vencer a prova de esqui cross-country. Ela cumpriu o percurso de 15 km (dos quais 7,5 km em estilo clássico e o restante em estilo livre) em 40min44s9. Em segundo lugar ficou a norueguesa Marit Bjorgen, quase oito segundos atrás da vencedora.

Bjorgen é uma das principais esquiadoras da história: ela tem seis ouros, quatro pratas e um bronze em cinco edições de Jogos de Inverno. Krista Parmakoski, da Finlândia, terminou com a medalha de bronze. Kalla soma, agora, seis medalhas olímpicas. Ela amealhou ouros nos Jogos de Vancouver-2010, de Sochi-2014 e agora na Coreia do Sul. Os Jogos começaram oficialmente nesta sexta-feira (9), com a realização da cerimônia de abertura, e serão encerrados no próximo dia 25.