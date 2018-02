Ralf só depende de exames para voltar ao Corinthians

(foto: Reprodução/Instagram/negoralf)

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A volta do volante Ralf ao Corinthians está mais próxima de se tornar realidade. Nas últimas horas, a direção do Corinthians alcançou um acordo com o jogador de 33 anos, livre desde a saída do Beijing Guoan-CHN ao fim da temporada passada. O novo vínculo com a camisa corintiana será válido por duas temporadas e depende apenas de exames médicos para ser colocado no papel.

Provavelmente na próxima segunda-feira (12), Ralf seja submetido a testes ortopédicos e cardiológicos para confirmar a nova passagem pelo Corinthians, costurada pelo diretor Duílio Monteiro Alves em conjunto com o presidente Andrés Sanchez e o aval da comissão técnica de Fábio Carille.

Jogador do Corinthians durante seis temporadas, entre 2010 e 2015, Ralf fechou salário em patamar semelhante ao que recebia em passagem anterior pelo clube, em torno de R$ 300 mil mensais. Ele deve ser o primeiro reforço da gestão Andrés Sanchez, que também está bastante próxima de adquirir o zagueiro Marllon, ex-Ponte Preta e ainda procura um centroavante no mercado. Com a camisa corintiana, Ralf conquistou o Campeonato Paulista (2013), o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), a Copa Libertadores (2012), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Mundial de Clubes (2012).