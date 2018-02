De volta ao PSG, Neymar decide vitória no Campeonato Francês

(foto: Reprodução/Twitter/PSG_inside)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Neymar, poupado no meio da semana em partida pela Copa da França, voltou a jogar pelo PSG nesta sábado (10). O atacante fez o único gol do jogo e ainda chutou duas bolas na trave, sendo decisivo para o time de Paris que venceu, fora de casa, o Toulouse. O duelo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês, antecede o que pode ser chamado, ao menos até aqui, de o jogo mais importante da temporada para o PSG.

Na próxima quarta-feira (14), o time de Paris vai ao Santiago Bernabeu encarar o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No Campeonato Francês, a situação do PSG segue cada vez mais confortável. Com a vitória, chegou aos 65 pontos, abrindo 13 em relação ao vice-líder Olympique de Marselha, que também já jogou na rodada.

O PSG não teve uma grande atuação na etapa inicial. Longe disso. O time sofreu para encontrar espaços. E quando conseguiu, parou em Lafont. O jovem goleiro do Toulouse, de apenas 19 anos, fez duas defesas à queima-roupa: aos 4min, com o peito, em finalização de Kimpembé, e aos 38min, com o pé, em desvio de Neymar, após linda troca de passes do Paris Saint-Germain. Estava difícil, mas Neymar mais uma vez apareceu para ajudar o PSG a desmontar a defesa adversária.

Di Maria iniciou a jogada com uma linda inversão de jogo para o craque brasileiro, que ameaçou chutar, cortou o zagueiro, bateu de esquerda e viu a bola desviar no zagueiro antes de enganar o goleiro Lafont e balançar as redes, aos 22min do segundo tempo. Assim, chegou aos 19 gols no Francês. Depois de um primeiro tempo bastante discreto, Neymar foi outro na etapa final, especialmente após o seu gol.

O brasileiro chamou a responsabilidade, abusou dos dribles bonitos e ainda mandou duas bolas na trave, por pouco não ampliando o placar em Toulouse. Neymar voltou ao time e fez a sua primeira partida depois de completar 26 anos, na última segunda-feira (5), com direito a uma grande festa no dia anterior. Ele havia ficado fora do jogo contra o Sochaux, pela Copa da França, na terça-feira (6), por opção do técnico Unai Emery. Em contrapartida, Cavani foi desfalque por conta de dores no quadril, mas não deve preocupar para o duelo contra o Real Madrid.