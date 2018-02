Fantasia para Carnaval de Paolla Oliveira divide internautas 

(foto: Reprodução/Instagram/paollaoliveirareal)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Paolla Oliveira, 35, foi criticada por internautas após divulgar uma foto, no seu Instagram, nesta quinta (8), em que aparece vestida de índia. Usuários da rede social acusaram a artista de apropriação cultural nos comentários da imagem. "Que no Carnaval tenhamos consciência de que os povos indígenas não são fantasias para nos divertir", disse um. "Índios e negros não são fantasias, são pessoas", disse outro.

A polêmica acontece em meio a uma campanha contra fantasias de índios divulgada nas redes sociais pela ativista indígena Katú. Um dia antes de Paolla mostrar seu figurino para o baile do Sarongue, que aconteceu no Rio de janeiro (RJ), Katú criou a hashtag #índionãoéfantasia. "Cocar não é seu acessório de modinha, cocar é sagrado, é resistência. Podem chorar, podem ser ignorantes. Quem decide se é errado somos nós e não vocês", disse Katú em publicação feita no Facebook nesta quarta (7).

DEFESA E APOIO Muitos internautas, entretanto, também defenderam a escolha de Paolla. "Linda como índia. Linda como sempre... Quem critica deveria se preocupar com aquilo que realmente necessita suscitar preocupação"; "Essa geração de nascidos nos anos 80 e 90 tem uma turma 'ética moderninha' muito chata. Tá linda, Paolla"; e "Muito linda. Espelha a beleza da mulher brasileira, inclusive as índias. Não vejo desrespeito mas sim uma homenagem às índias brasileiras" são alguns dos comentários em amparo a atriz.

O "F5" procurou a assessoria de Paolla, que não se pronunciou nem respondeu o pedido de entrevista da reportagem até a publicação deste texto.