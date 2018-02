Time coreano unificado estreia com revés na Olimpíada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe unificada feminina de hóquei das Coreias do Sul e do Norte estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang neste sábado (10). E nem o resultado amplamente desfavorável a ofuscou. O time, que tornou-se uma das atrações do evento por reunir atletas dos dois países rivais, perdeu por 8 a 0 para a Suíça na primeira rodada do torneio olímpico, mas acabou aplaudido no Kwandong Hockey Center.

Foi a primeira vez que representantes das duas nações atuaram juntas em Olimpíadas. A partida foi vista pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, e a irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Apesar do simbolismo da equipe unificada, houve polêmica pela inserção de atletas norte-coreanas na equipe -inicialmente, foi a equipe da Coreia do Sul que obteve a vaga olímpica.

Em que pesem os protestos, a junção das equipes foi determinada pelos comitês olímpicos dos dois países após intermediação do COI. O time unificado coreano volta a atuar nesta segunda-feira (12), contra a Suécia, às 10h10 (de Brasília).