Coritiba atropela o Londrina, mas precisa de combinação para se classificar

Jogadores do Coritiba comemoram gol sobre o Londrina, no estádio do Café (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba venceu por 3 a 0 o Londrina, nesse sábado (dia 10) à tarde, no Estádio do Café, pela 5ª (e penúltima) rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou em 3º lugar no Grupo A. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais da Taça.

Na última rodada, o Coxa vai pegar o Toledo, no Estádio 14 de Dezembro. Para se classificar, o time da capital precisa vencer este jogo e torcer que o Cianorte não derrote o Prudentópolis no Newton Agibert. A rodada será na quarta-feira (dia 14). Se o Coritiba empatar, precisará de uma derrota do Cianorte e torcer para um tropeço do Cacsavel contra o Londrina, em Cascavel.

Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Aos 15 do 1º, o Coxa perdeu Kleber Gladiador, lesionado. Entrou Alecsandro. O time da capital abriu o placar dois minutos depois. Marcos Moser cruzou rasteiro. Guilherme Parede chegou chutando de primeira e fez 1 a 0. O Coxa seguiu melhor no jogo, marcando forte e saindo no contra-ataque.

O segundo tempo começou com a expulsão do goleiro do Londrina, Cesar, já aos 3 minutos. Ele cometeu falta em Thiago Lopes e recebeu o vermelho. Na cobrança da falta, Julio Rusch colocou no ângulo e fez 2 a 0. Aos 20, Thiago Lopes fez 3 a 0.

Após o jogo, Julio Rusch comemorou. “Fzemos um jogo de qualidade. Lutamos até o fim contra o Parnahyba. E hoje fizemos um grande jogo. É ganhar, tabalhar a bola e definir como fizemos hoje”, declarou.

O zagueiro Dirceu, do Londrina, fez sua análise da partida. “O time não encaixou, não criou as oportunidades que vinha criando. Teve o lance atípico com o César e na mesma jogada tomamos o segundo gol. Não conseguimos apresentar o mesmo futebol. Agora é buscar a classificação contra o Cascavel”, declarou.

LONDRINA 0 x 3 CORITIBA

Londrina: César; Matheuzinho, Dirceu, Luizão e Felipe; Rômulo, Germano, Thiago Primão (Wesley), Rodrigo Figueredo (Alan) e Gustavo Tocantins (Miullen); Carlos Henrique. Técnico: Ricardinho

Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Vítor Carvalho, Júlio Rusch e Thiago Lopes; Iago Dias (João Paulo), Kleber (Alecsandro) e Guilherme Parede. Técnico: Sandro Forner

Gols: Guilherme Parede (17-1º), Julio Rusch (5-2º) e Thiago Lopes (20-2º)

Expulsão: Cesar (3-2º)

Cartões amarelos: Iago (C). Luizão (L).

Árbitro: Fábio Filipus

Local: Estádio do Café, em Londrina