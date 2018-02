Aspirantes do Atlético vencem em Cascavel e antecipam vaga

O time de aspirantes do Atlético venceu por 1 a 0 Cascavel nesse sábado (dia 10) à tarde, em Cascavel, pela 5ª (e penúltima) rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ampliou sua vantagem como líder do Grupo B e garantiu a classificação para a semifinal da Taça. Na última rodada, apenas vai cumprir tabela contra o Foz, na Arena da Baixada. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O adversário do Atlético na semifinal será o segundo colocado do Grupo A, que no momento é o Cianorte. O Coritiba e o Cascavel também têm chances de terminar na segunda posição e enfrentar o Furacão na semifinal.

Entre os 12 participantes do Paranaense, o Atlético tem a melhor campanha na classificação geral, com três vitórias e dois empates.

Desde o início do ano, o Atlético vem usando a equipe de aspirantes no Paranaense, dirigante pelo técnico Tiago Nunes. O time principal, comandado pelo técnico Fernando Diniz, disputará apenas a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

O Atlético começou dominando o jogo. O Cascavel ficou recuado. O gol do time da capital saiu já aos 18 minutos. Demethryus fez boa jogada e lançou Ederson na esquerda. O atacante entrou na área e tocou na saída do goleiro Vinícius. Ederson ampliou sua vantagem como maior artilheiro da “Nova Era Petraglia”.

A equipe do Interior reagiu em seguida, avançou e tomou conta do jogo. Aos 28, o meia Dinelson (ex-Paraná Clube e Corinthians) perdeu grande chance, chutando para fora. Aos 34, o goleiro Santos defendeu o chute de Afonso.

O Cascavel dominou o jogo no segundo tempo. E teve a chance do empate aos 18 do 2º, quando Dinelson chutou no canto. Santos defendeu. Aos 37, o lance mais polêmico do jogo. Alef foi derrubado na entrada da área. O Cascavel pediu pênalti. O árbitro marcou falta. Elivelton cobrou a falta e acertou a trave.

CASCAVEL 0 x 1 ATLÉTICO

Cascavel: Vinícius; Líbano, Danilo, Júnior Fell e Elivelton; Vinicius Hess (Oberdan), Chaves, Tocantins, Dinélson (Edu Raposa) e Weverton; Afonso. Técnico: Milton do Ó

Atlético: Santos; Cascardo, Léo Pereira, Emerson e Renan Lodi; Deivid, Guilherme Rend (Pierre), Demethryus, João Pedro e Yago (Felipe Dorta); Ederson (Nicolas). Técnico: Tiago Nunes

Gol: Ederson (18-1º)

Cartões amarelos: Afonso, Danilo e Oberdan (C). Demethryus, Deivid (A).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel