Gabigol marca em reestreia, mas Santos empata com Ferroviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em duelo que marcou a reestreia de Gabigol com a camisa do Santos, o time alvinegro teve dificuldades e ficou no empate por 2 a 2 com a Ferroviária neste sábado (10), em Araraquara. O camisa 10 aproveitou a chance para balançar as redes pela primeira vez desde que retornou ao Santos, sendo um dos principais nomes da equipe do litoral paulista no confronto. Além de Gabigol, Eduardo Sasha fez o outro tento santista, enquanto Luan e Léo Castro anotaram os gols da Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa. O Santos chegou aos oito pontos no Campeonato Paulista após seis rodadas, pior marca entre os quatro grandes na competição. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas até o momento. A Ferroviária, por sua vez, continua na lanterna do Grupo C e na briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Já o Santos lidera a chave D, apesar de ter só dois pontos a mais que o rival. Na próxima rodada, a equipe da Vila Belmiro recebe o São Caetano, às 19h30, em casa. A Ferroviária atua novamente na Fonte Luminosa, contra o Santo André. O JOGO O Santos abriu o placar logo no início, aos 28 minutos do primeiro tempo. Daniel Guedes emendou cruzamento do lado direito do campo para Eduardo Sasha, que completou de cabeça no canto esquerdo da meta adversária. A Ferroviária deixou tudo igual aos 18 da etapa complementar. Em contra-ataque, Wellinton Junior arriscou arremate cruzado, e o atacante Léo Castro cchegou antes de David Braz para empatar o confronto. Pouco depois, o Santos retomou a dianteira no placar. Daniel Guedes passou pelos adversários e deixou Gabigol em condições de marcar. O atacante deixou o zagueiro Luan para trás e bateu no canto direito de Tadeu. Contudo, aos 31 minutos, a Ferroviária empatou mais uma vez. Velicka cobrou falta, a bola pipocou na área e sobrou para o zagueiro Luan, que bateu de primeira no ângulo direito do goleiro Vanderlei e deu números finais ao placar em Araraquara. FERROVIÁRIA Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Daniel Vançan (Marco Damasceno); Bruno Silva, Moacir e Velicka; Misael (Welinton Júnior), Eliandro (Léo Castro) e Hygor. T.: PC de Oliveira. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Caju; Renato e Jean Mota; Arthur Gomes (Rodrygo), Vecchio (Léo Cittadini) e Sasha; Gabriel (Yuri Alberto). T.: Jair Ventura. Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Marcelo Van Gasse Cartões amarelos: Moacir, Hygor, Wellington Júnior, Daniel Guedes, Jean Mota, Gabriel e Rodrygo Gols: Sasha, do Santos, aos 29 minutos do primeiro tempo; Léo Castro, da Ferroviária, aos 19 minutos do segundo tempo; Gabriel, do Santos, aos 22 minutos do segundo tempo; e Luan, da Ferroviária, aos 33 minutos do segundo tempo.