SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 26, está longe fisicamente de Bruna Marquezine, 22, mas só fisicamente -jogador do time europeu PSG, o atleta mora em Paris, na França. A atriz deu um "jeitinho" de levar o namorado para o Bloco da Favorita, que desfilou no Rio de Janeiro (RJ) neste sábado (10). É que o brinco escolhido pela atriz trazia a letra N, inicial do nome do atleta, num detalhe. "Deste lado tem um B e deste tem um N", explicou a artista, apontando para os acessórios de orelha, em publicação feita no Stories do Instagram.

FIGURINO OUSADO — Para curtir o segundo dia de folia, Marquezine optou por um look ousado. Em seu primeiro ano como musa do bloco de rua, a intérprete da malvada princesa Catarina de "Deus Salve o Rei" (Globo) escolheu vestir um sutiã de pedrarias que cobria parcialmente seus seios. Para completar, a atriz usou um short de cintura alta e uma meia calça arrastão com brilho. Nos pés, confortáveis tênis brancos. "Estou fantasiada de Carnaval. Não precisa de tema para sair no Carnaval. Quero me divertir. Quero dançar", disse a atriz.