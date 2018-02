(foto: Reprodução/Instagram/mariagretchen)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rainha do bumbum e dos memes, a cantora Gretchen era a atração mais esperada do bloco Agrada Gregos. Por volta das 15h, ela subiu no trio elétrico. Com muito rebolado e jogada de cabelo, ela cantou (com auxílio do playback) seu sucessos, cover de cantoras como Ludmilla e versões de hits internacionais.

Entre as músicas, ela exaltava o público LGBT e a importância da luta contra o preconceito. "Já lutava por vocês antes, agora eu tenho um compromisso, afinal rainha tem que cuidar do seu reinado ", disse. Ao final da apresentação, ela agradeceu aos fãs pela presença e pelo carinho. "Vocês me tiraram da aposentadoria, faço tudo por vocês".

ANITTA — O maquiador Ricardo Fernandes, 23, já foi de pantera e índio no pre-Carnaval. No Minhoqueens deste sábado (10), na praça da República (São Paulo) escolheu a fantasia de Anitta. "Só fita isolante e purpurina", diz ele, que é fã da cantora. "Anitta é diva". Também no Minhoqueens, Lucas Horta, 23, dono de uma agência de viagens, escolheu a fantasia de Anitta. A namorada Leticia Suarez, 23, ajudou a montar, mas não foi fácil. "Desgruda toda hora, não sei como as mulheres do Rio conseguem fazer tão bem." Foi a primeira vez que ele se vestiu como a cantora -e talvez a última, brincou ela. "Coça muito", conta ele. O estudante universitário de Osasco Pedro Augusto Rezende Dias, 21, queria uma fantasia simples e barata, então foi de Anitta ao bloco Agrada Gregos, no Ibirapuera. Ele Frequenta o carnaval de São Paulo há 3 anos.