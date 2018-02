Técnico do Atlético fala sobre invencibilidade e mudanças no time

Tiago Nunes (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense manteve a invencibilidade e conquistou a classificação antecipada às semifinais da 1ª Taça do Estadual ao vencer o Cascavel, por 1 a 0, na tarde deste sábado (10). Ederson marcou o gol do Rubro-Negro.



O técnico Tiago Nunes avaliou a desempenho do Furacão no Oeste do Estado. "Tivemos o mérito, de no momento certo, aproveitar a situação que criamos”, analisou. "Isso nos deu a tranquilidade de tentar esperar uma situação de contra-ataque”, acrescentou.



O treinador atleticano destacou o bom momento do Rubro-Negro. "Estamos muito contentes, felizes e esperançosos para a sequência do campeonato”, ressaltou. "Sempre que defendemos uma equipe com o tamanho do Atlético, esperamos fazer uma grande campanha”, completou.



Tiago Nunes também comentou sobre a opção de iniciar a partida com Demethryus no lugar de Giovanny. "Por merecimento do dia a dia de treinos. O Demethryus tem trabalhado muito bem”, explicou. "Hoje, penso que ele fez um jogo de muita qualidade e personalidade”, complementou.



O Atlético Paranaense volta aos gramados pelo Estadual na quarta-feira (14). O adversário será o Foz do Iguaçu, às 21h45, em casa. O duelo vale o primeiro lugar da classificação geral.



"Estamos tratando jogo a jogo. Temos tido muita tranquilidade de pensar em cada partida. Tem sido o diferencial nosso pensar jogo a jogo”, enfatizou o técnico Tiago Nunes. "É um confronto direto pela liderança geral da competição. Sabemos das dificuldades e da importância desse jogo”, concluiu.