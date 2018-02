(foto: Reprodução/Instagram/milenanogueira)

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dietas, exercícios físicos e tratamentos estéticos ganham mais relevância na época do Carnaval. Como muitas celebridades, Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, também é adepta de diversos procedimentos estéticos, como a criofrequência.

A personal trainer, mulher do cantor Diogo Nogueira, mora no Rio, mas vai sempre a São Paulo para realizar o tratamento, cujo valor médio é de R$ 800, a depender da área do corpo a ser tratada. Ela diz que a quantia paga é elevada, mas que o tratamento compensa, "já que o que não falta por aí são médicos despreocupados com a saúde dos pacientes".

"Existem muitas pessoas que brincam com a saúde dos outros. Só vou onde confio. Sempre digo que não devemos pensar só no preço do serviço oferecido e sim na qualidade, conversar com pessoas que já fizeram o procedimento, saber quem é o profissional que vai executar o serviço", disse a reportagem.

Segundo a dermatologista Katia Volpe, a criofrequência é um aparelho de radiofrequência gelada que estimula a produção e remodelação de colágeno.

A duração da sessão é de 30 minutos a 1 hora, depende da região do tratamento. Com 70 centímetros de cintura, a rainha da verde e branco diz achar bonito mulher de cintura fina e bumbum grande. "Gosto de ser 'slim'.

Todos os tratamentos, acompanhados de atividade física e uma boa alimentação, trazem resultados. Sozinhos eles não fazem milagres. Aos 40 anos, Nogueira tem uma rotina de exercícios que considera intensa: são pelo menos três dias por semana de musculação, além das corridas pela praia. "Dou aula [como personal trainer] de manhã até a noite. Faço meus exercícios nos horários livres que tenho, sem deixar de ser mãe e dona de casa. Além disso, em cada ensaio com a Império eu perco calorias. São muitas horas sambando." O cardápio também é regrado. Ela se alimenta a cada três horas, evita álcool, frituras, gorduras e doces, além de beber pelo menos 2 litros de água todos os dias e dormir pelo menos 8 horas por noite. "Tudo isso [tratamentos, exercícios e alimentação regrada], associado a tratamentos estéticos, traz ótimos resultados. Posso dizer que falto ao tratamento estético, mas não à academia", brinca a personal.

DESFILE 2018 Dois anos à frente da bateria da Império Serrano, Nogueira lembra que, quando chegou à escola, ela ainda estava no Grupo de Acesso. "Entrei com intuito de somar e, junto com a presidente Vera Lúcia e com a nossa comunidade, voltarmos para o Grupo Especial", graças a Deus aconteceu. Inspirada em ícones do Carnaval como Viviane Araújo, Evelyn Bastos e Luma de Oliveira, Nogueira diz que não falta aos ensaios.

"Sou uma rainha presente, vou a todos os ensaios, busco interagir com a bateria, estar com a comunidade. Enquanto puder somar e eles me quiserem no Império, ficarei. O Império já mora no meu coração, já temos uma história e uma história de vitória, de respeito e amor."