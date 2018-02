Problemas com foliões causam paralisações no metrô do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O metrô do Rio vem enfrentando problemas com o acesso indevido de foliões aos trilhos neste sábado (10). De acordo com a concessionária MetroRio, já foram cinco ocorrências, que forçaram o corte de energia de partes do sistema. "As ações emergenciais causaram paralisação de 40 minutos na circulação de trens", informou a concessionária. Durante o dia, foram frequentes as reclamações de atrasos no transporte. Houve reclamações também com relação ao acesso em estações próximas a blocos mais cheios, como em Copacabana.